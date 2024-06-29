總統大選辯論跳針 拜登競選團隊：他不會退選

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-29 23:00

據《CNN》報導，美國總統拜登在此次電視辯論中表現不佳，但拜登競選團隊發言人表示，他不會退選。

對於拜登是否會退出選戰，據《CNN》報導，拜登競選團隊發言人 Seth Schuster 說：「他當然不會退出」。拜登一名顧問周五（28 日）表示，這沒有依據，選民沒有表明他們同意這一點。

拜登競選團隊全國聯席主席 Mitch Landrieu 在周五晚間說，他對拜登 100% 有信心，拜登是否繼續選下去，必須他自己決定。

拜登周五也向支持者喊話：「我知道我不再年輕了，這顯而易見。我走路不像以前那麼輕鬆了，我不像以前那樣擅長辯論了。但我仍然對自己的知識和理解有信心，我知道如何誠實地表達，我知道如何分辨是非，我知道如何勝任這份工作。」

美國 2024 年總統大選首場候選人辯論在周四晚間登場，這也是時隔四年，再次上演「川拜對決」。美國媒體稱，拜登多次出現口誤、卡頓，而且聲音含混，一些民主黨人士對拜登的表現感到失望。

一些民主黨人士開始討論是否應該換掉他們的候選人。據《Politico》報導，一名民主黨主要捐助者說，現在拜登是時候終止競選活動了。這名人士將拜登的表現形容為「歷史上最糟糕的表現」，並稱拜登的表現「糟到沒人會理會川普的謊言」。