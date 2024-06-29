北約秘書長：俄羅斯沒能力在烏克蘭戰場取得重大突破

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-29 02:04

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）周四（27 日）表示，俄羅斯軍隊沒有能力在烏克蘭戰場取得重大突破，而烏克蘭能給俄羅斯帶來重大損失。

據《法新社》報導，史托騰柏格周四說：「他們（俄軍）在今年春夏再次試圖發動攻勢，但迄今為止，收效甚微。沒有任何其他跡象或理由顯示俄羅斯有能力取得重大突破。」

儘管如此，史托騰柏格表示，俄羅斯極有可能會繼續推進前線，發動空襲。他說：「但我們看到的是，烏軍能夠守住防線，能夠繼續給俄羅斯帶來重大損失，既包括前線，也包括縱深打擊。」

史托騰柏格還提到美國和法國政壇變局對北約的影響。法國將於周日舉行國會首輪選舉，美國則將在 11 月舉行總統大選。