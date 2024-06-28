鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃博聯(WBA-US)EPS預估下修至3.02元，預估目標價為15.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 22:17
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對沃博聯(WBA-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.15元下修至3.02元，其中最高估值3.35元，最低估值2.8元，預估目標價為15.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.35(3.35)
|3.5
|3.65
|3.44
|最低值
|2.8(2.8)
|1.47
|1.27
|2.27
|平均值
|3.03(3.05)
|2.62
|2.67
|2.86
|中位數
|3.02(3.15)
|2.82
|2.69
|2.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,470.54億
|1,526.55億
|1,622.69億
|1,636.34億
|最低值
|1,443.54億
|1,429.67億
|1,516.86億
|1,564.10億
|平均值
|1,456.02億
|1,489.94億
|1,555.73億
|1,600.22億
|中位數
|1,457.20億
|1,494.55億
|1,564.28億
|1,600.22億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.31
|0.52
|2.93
|5.01
|-3.57
|營業收入
|1,368.66億
|1,395.37億
|1,325.09億
|1,327.03億
|1,390.81億
詳細資訊請看美股內頁：
沃博聯(WBA-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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