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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃博聯(WBA-US)EPS預估下修至3.02元，預估目標價為15.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 22:17

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對沃博聯(WBA-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.15元下修至3.02元，其中最高估值3.35元，最低估值2.8元，預估目標價為15.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.35(3.35)3.53.653.44
最低值2.8(2.8)1.471.272.27
平均值3.03(3.05)2.622.672.86
中位數3.02(3.15)2.822.692.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,470.54億1,526.55億1,622.69億1,636.34億
最低值1,443.54億1,429.67億1,516.86億1,564.10億
平均值1,456.02億1,489.94億1,555.73億1,600.22億
中位數1,457.20億1,494.55億1,564.28億1,600.22億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.310.522.935.01-3.57
營業收入1,368.66億1,395.37億1,325.09億1,327.03億1,390.81億

詳細資訊請看美股內頁：
沃博聯(WBA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWBA

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