鉅亨速報 - Factset 最新調查：SM能源(SM-US)EPS預估上修至6.63元，預估目標價為55.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-29 02:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對SM能源(SM-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.5元上修至6.63元，其中最高估值7.19元，最低估值5.53元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.19(7.19)
|12.62
|13.4
|9.11
|最低值
|5.53(5.53)
|6.5
|5.55
|8.45
|平均值
|6.47(6.43)
|8.57
|9
|8.78
|中位數
|6.63(6.5)
|8.08
|8.91
|8.78
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|29.36億
|37.87億
|38.27億
|32.31億
|最低值
|24.05億
|27.08億
|26.44億
|32.31億
|平均值
|26.73億
|31.56億
|31.78億
|32.31億
|中位數
|26.82億
|32.62億
|32.32億
|32.31億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.66
|-6.72
|0.29
|8.96
|6.86
|營業收入
|15.89億
|11.27億
|26.23億
|33.59億
|23.74億
詳細資訊請看美股內頁：
SM能源(SM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估上修至0.02元，預估目標價為27.69元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至6.54元，預估目標價為60.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃博聯(WBA-US)EPS預估下修至3.02元，預估目標價為15.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估下修至-4.58元，預估目標價為74.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇