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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：SM能源(SM-US)EPS預估上修至6.63元，預估目標價為55.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-29 02:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對SM能源(SM-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.5元上修至6.63元，其中最高估值7.19元，最低估值5.53元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值7.19(7.19)12.6213.49.11
最低值5.53(5.53)6.55.558.45
平均值6.47(6.43)8.5798.78
中位數6.63(6.5)8.088.918.78

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值29.36億37.87億38.27億32.31億
最低值24.05億27.08億26.44億32.31億
平均值26.73億31.56億31.78億32.31億
中位數26.82億32.62億32.32億32.31億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.66-6.720.298.966.86
營業收入15.89億11.27億26.23億33.59億23.74億

詳細資訊請看美股內頁：
SM能源(SM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSM

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