盤後速報 - 科定(6655)次交易(1)日除息3元，參考價120.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:06
科定(6655-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為120.5元，相較今日收盤價123.50元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.43%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|123.50
|3.0
|2.43%
|0.0
|2023/11/01
|127.0
|6.0
|4.72%
|0.0
|2022/04/28
|115.5
|4.0
|3.46%
|0.0
|2021/11/02
|89.6
|8.0
|8.93%
|0.0
|2021/07/19
|77.1
|8.0
|10.38%
|0.0
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