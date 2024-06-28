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鉅亨速報

盤後速報 - 科定(6655)次交易(1)日除息3元，參考價120.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:06

科定(6655-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為120.5元，相較今日收盤價123.50元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.43%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 123.50 3.0 2.43% 0.0
2023/11/01 127.0 6.0 4.72% 0.0
2022/04/28 115.5 4.0 3.46% 0.0
2021/11/02 89.6 8.0 8.93% 0.0
2021/07/19 77.1 8.0 10.38% 0.0

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