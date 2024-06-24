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鉅亨速報

盤後速報 - 科定(6655)下週(7月1日)除息3元，預估參考價119.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

科定(6655-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月24日)收盤價122.00元計算，預估參考價為119.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.46%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

科定(6655-TW)所屬產業為其他業，主要業務為塗裝木皮板、KD木地板、其他木材相關產品之製造及銷售。近5日股價上漲2.45%，集中市場加權指數上漲3.33%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 122.00 3.0 2.46% 0.0
2023/11/01 127.0 6.0 4.72% 0.0
2022/04/28 115.5 4.0 3.46% 0.0
2021/11/02 89.6 8.0 8.93% 0.0
2021/07/19 77.1 8.0 10.38% 0.0

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