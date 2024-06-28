search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 日月光投控(3711)次交易(1)日除息5.2元，參考價163.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:06

日月光投控(3711-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。

首日參考價為163.3元，相較今日收盤價168.50元，息值合計為5.2元，股息殖利率3.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 168.50 5.20228 3.09% 0.0
2023/06/30 122.5 8.79317 7.18% 0.0
2022/06/29 91.0 6.996 7.69% 0.0
2021/09/06 128.5 4.1915 3.26% 0.0
2020/08/13 69.9 1.998 2.86% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
日月光投控168.5-2.03%

相關權證

日月光投控法興 槓桿6.86
日月光投控法興 槓桿6.32

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
日月光

68%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
日月光

68%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty