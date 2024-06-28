search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 開發金(2883)次交易(1)日除息0.5元，參考價14.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

開發金(2883-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為14.6元，相較今日收盤價15.10元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.32%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 15.10 0.50063 3.32% 0.0
2022/07/06 14.25 1.0001 7.02% 0.0
2021/08/10 14.15 0.5497 3.88% 0.0
2020/07/06 9.47 0.6 6.34% 0.0
2019/07/04 9.5 0.3 3.16% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
開發金15.10.33%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
開發金

77.27%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty