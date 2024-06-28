盤後速報 - 開發金(2883)次交易(1)日除息0.5元，參考價14.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
開發金(2883-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為14.6元，相較今日收盤價15.10元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.32%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|15.10
|0.50063
|3.32%
|0.0
|2022/07/06
|14.25
|1.0001
|7.02%
|0.0
|2021/08/10
|14.15
|0.5497
|3.88%
|0.0
|2020/07/06
|9.47
|0.6
|6.34%
|0.0
|2019/07/04
|9.5
|0.3
|3.16%
|0.0
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