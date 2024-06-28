盤中速報 - 圓剛(2417)大漲7.05%，報47.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:04
圓剛(2417-TW)28日12:04股價上漲3.1元，報47.1元，漲幅7.05%，成交5,911張。
圓剛(2417-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦系統設備及多媒體相關產品之研發與銷售。
近5日股價下跌0.56%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,010 張
- 外資買賣超：+980 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+30 張
- 融資增減：+89 張
- 融券增減：+1 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 圓剛(2417)股價拉至漲停，漲停價48.4元，成交10,755張
- 盤中速報 - 光聖(6442)急跌-3.79%報332.0元，成交4,091張
- 盤中速報 - 冠軍(1806)股價拉至漲停，漲停價11.9元，成交3,077張
- 盤中速報 - 大慶證(6021)大漲7%，報27.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇