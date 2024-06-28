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鉅亨速報

盤中速報 - 圓剛(2417)大漲7.05%，報47.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:04

圓剛(2417-TW)28日12:04股價上漲3.1元，報47.1元，漲幅7.05%，成交5,911張。

圓剛(2417-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦系統設備及多媒體相關產品之研發與銷售。

近5日股價下跌0.56%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,010 張
  • 外資買賣超：+980 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+30 張
  • 融資增減：+89 張
  • 融券增減：+1 張

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