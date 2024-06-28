盤中速報 - 弘憶股(3312)大漲7%，報88.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:59
弘憶股(3312-TW)28日09:59股價上漲5.8元，報88.7元，漲幅7%，成交31,431張。
弘憶股(3312-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之製造加工及買賣業務。電腦系統設備、主機板、介面卡與電腦週邊設備製造加工及賣賣。一般進出口貿易業務。
近5日股價上漲12.48%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,975 張
- 外資買賣超：-4,263 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+288 張
- 融資增減：+1,495 張
- 融券增減：+1,874 張
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