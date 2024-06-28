美第三大ETF發行商道富將攜手Galaxy Digital 推比特幣以外加密貨幣ETF

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-28 13:25

美國第三大 ETF 發行商道富銀行旗下子公司、全球最大 ETF SPY 發行商道富環球投資管理公司周三 (26 日) 宣布，將與加密貨幣資產投資公司 Galaxy Digital 合作推出比特幣(BTC) 以外的加密貨幣 ETF，

道富表示，雖然自美國今年 1 月份批准比特幣現貨 ETF 以來，加密貨幣行業獲得更多認可，但投資人也在透過現貨比特幣 ETF 以外的投資選擇來尋求接觸這個不斷增長的資產類別。

Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 也對雙方合作表示讚賞，並預見現貨 BTC 之外還有更廣泛的投資機會，將投資選擇擴展到現貨比特幣之外，是整個生態下一步的發展方向。

根據道富環球投資管理公司向美國證交會 (SEC) 提交的申請文件，該公司申請註冊一個名為 SSGA Active Trust 的加密貨幣基金，Galaxy Digital 將負責該基金投資的日常管理，道富銀行則將管理新數位資產 ETF 的行政和會計責任。

文件顯示，SSGA 將投資於加密獲幣資產市場的各個方面，包括加密貨幣資產公司的股權證券、期貨 ETF、合約和 ETP 等。

雖然市場觀察人士認為這是肯定加密貨幣資產作為資產類別的積極行動，但 ETF Store 總裁 Nate Geraci 對道富銀行未優先考慮比特幣和以太幣現貨 ETF 表示驚訝。

道富和 Galaxy Digital 的最新行動也證明加密貨幣作為資產類別日益受到歡迎。去年 4 月，Galaxy Digital 也跟 DWS 建立類似的合作夥伴關係，為歐洲開發加密貨幣管理解決方案。