盤中速報 - 迎廣(6117)大漲7.89%，報123元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 11:33
迎廣(6117-TW)28日11:33股價上漲9元，報123.0元，漲幅7.89%，成交4,762張。
迎廣(6117-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦機殼、電腦及其週邊設備、塑膠成品等之加工製造及買賣。機械五金零件之製造烤漆及買賣業務。
近5日股價下跌10.94%，集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,941 張
- 外資買賣超：-3,881 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-60 張
- 融資增減：-186 張
- 融券增減：-374 張
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