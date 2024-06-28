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鉅亨速報

盤中速報 - 迎廣(6117)股價拉至漲停，漲停價125.0元，成交6,276張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 11:36

迎廣(6117-TW)28日11:36上漲11元，股價漲停報125.0元，委買4,642張，成交6,276張。

主要業務為電腦機殼、電腦及其週邊設備、塑膠成品等之加工製造及買賣。機械五金零件之製造烤漆及買賣業務。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊近5日下跌5.21%。

迎廣(6117-TW)近5日股價下跌10.94%，集中市場加權指數下跌2.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,941 張
  • 外資買賣超：-3,881 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-60 張
  • 融資增減：-186 張
  • 融券增減：-374 張

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