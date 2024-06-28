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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估上修至1.23元，預估目標價為86.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:00

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.15元上修至1.23元，其中最高估值1.47元，最低估值0.91元，預估目標價為86.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.47(1.47)1.882.42.8
最低值0.91(0.91)1.041.362.44
平均值1.22(1.21)1.5222.61
中位數1.23(1.15)1.52.052.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值39.56億44.60億47.38億49.11億
最低值35.34億38.28億40.40億41.90億
平均值38.14億41.29億44.09億45.37億
中位數38.64億41.61億44.17億45.23億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入20.22億11.45億21.36億25.73億32.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFWONA

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