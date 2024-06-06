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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：切思皮克能源(CHK-US)EPS預估下修至1.19元，預估目標價為104.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 18:12

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對切思皮克能源(CHK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.25元下修至1.19元，其中最高估值4.02元，最低估值-1.75元，預估目標價為104.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.02(4.02)11.5412.5812.87
最低值-1.75(0.59)-0.93.5910.65
平均值1.34(1.5)5.928.4711.76
中位數1.19(1.25)6.339.2611.76

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值75.38億157.01億160.66億161.34億
最低值35.65億65.33億39.76億156.93億
平均值51.31億106.25億103.22億159.14億
中位數49.20億108.43億115.21億159.14億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-50.00-998.26--33.3616.92
營業收入85.47億46.70億73.01億141.23億60.38億

詳細資訊請看美股內頁：
切思皮克能源(CHK-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCHK

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