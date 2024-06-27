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鉅亨速報

盤中速報 - 國碩(2406)大漲7.01%，報26.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:20

國碩(2406-TW)27日09:20股價上漲1.75元，報26.7元，漲幅7.01%，成交15,042張。

國碩(2406-TW)所屬產業為光電業，主要業務為導電銲帶之研發、製造及銷售。太陽能電廠工程服務。

近5日股價上漲15.24%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8,402 張
  • 外資買賣超：+8,441 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-39 張
  • 融資增減：+973 張
  • 融券增減：+139 張

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