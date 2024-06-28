趕快公布去年財報！碧桂園接獲港交所股票恢復交易指引
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-28 13:59
中國碧桂園 (02007-HK) 在周四（27 日）晚間發布公告，表示在 6 月 24 日接獲港交所的股票恢復交易指引，其中最重要的一條就是儘快刊發 2023 年財報。
據《中國基金報》報導，碧桂園的公告顯示，港交所的復牌共有三條：
一是刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及處理任何審核修訂；
二是證明公司遵守上市規則第 13.24 條，即證明公司具持續經營能力；
三是向市場公布所有重大訊息，以供股東及其他投資人評估公司狀況。
港交所指出，碧桂園須滿足復牌指引，才能恢復證券買賣。港交所並說，倘若碧桂園的情況出現變化，可能修訂或補充復牌指引。
值得一提的是，根據上市規則第 6.01A（1）條，港交所可將已連續暫停買賣 18 個月的證券除牌。就碧桂園而言，其於 2024 年 4 月 2 日起開始停牌，18 個月期限將於 2025 年 10 月 1 日屆滿。
碧桂園在 3 月 28 日公告延遲刊發 2023 年財報，並自 4 月 2 日暫停股票交易。碧桂園無法發布財報的重要原因之一，是無法全面落實債務重整。
港交所給延遲刊發財報的公司復牌指引，是港交所常規操作。2022 年近 20 家中國建商因無法刊發最近一期甚至更前期財報而停牌，大部分公司在刊發財報並達成其他復牌指引後，成功復牌，如融創中國 (01918-HK) 、佳兆業集團 (01638-HK) 等，但也有公司最終下市，如新力控股。
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