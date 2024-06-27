鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.27億美元，Polymesh(POLYX)24小時漲幅達8.38%
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格60,898.28美元，24小時漲跌幅-0.89%；以太幣(ETH)現報價格3,381.07美元，24小時漲跌幅-0.09%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.27億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.23億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.56億美元。
24小時漲幅：Polymesh(POLYX)24小時漲幅8.38%；Dymension(DYM)24小時漲幅7.34%；SuperRare(RARE)24小時漲幅7.69%。
24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅61.1%；Radworks(RAD)24小時跌幅25.7%；Voyager Token(VGX)24小時跌幅7.49%。
近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅22.2%；BAKE(BAKE)近一週漲幅17.2%；Polymesh(POLYX)近一週漲幅15.4%。
近一週跌幅：Radworks(RAD)近一週跌幅24.2%；金屬幣(MTL)近一週跌幅21%；BETA(BETA)近一週跌幅17.9%。
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