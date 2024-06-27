鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.27億美元，Polymesh(POLYX)24小時漲幅達8.38%

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:15

24小時漲幅：Polymesh(POLYX)24小時漲幅8.38%；Dymension(DYM)24小時漲幅7.34%；SuperRare(RARE)24小時漲幅7.69%。

24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅61.1%；Radworks(RAD)24小時跌幅25.7%；Voyager Token(VGX)24小時跌幅7.49%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅22.2%；BAKE(BAKE)近一週漲幅17.2%；Polymesh(POLYX)近一週漲幅15.4%。