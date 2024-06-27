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鉅亨速報

盤後速報 - 微矽電子-創(8162)下週(7月4日)除息0.5元，預估參考價38.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

微矽電子-創(8162-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月27日)收盤價39.20元計算，預估參考價為38.7元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

微矽電子-創(8162-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體晶圓測試服務、成品測試服務。封裝服務、晶圓薄化服務及晶圓切割服務。近5日股價上漲1.93%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 39.20 0.5 1.28% 0.0
2023/07/17 34.65 1.5 4.33% 0.0

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