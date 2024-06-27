盤後速報 - 建國(5515)下週(7月4日)除息1元，預估參考價22.35元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
建國(5515-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月27日)收盤價23.35元計算，預估參考價為22.35元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
建國(5515-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為設計.監修承造各種大小工程。買賣建築材料。近5日股價下跌2.43%，集中市場加權指數下跌0.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|23.35
|1.0
|4.28%
|0.0
|2023/07/18
|14.45
|1.0
|6.92%
|0.0
|2022/08/01
|13.65
|1.0216
|7.48%
|0.0
|2021/08/16
|14.1
|0.8
|5.67%
|0.0
|2020/07/21
|11.15
|0.5194
|4.66%
|0.0
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