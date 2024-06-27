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鉅亨速報

盤後速報 - 建國(5515)下週(7月4日)除息1元，預估參考價22.35元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

建國(5515-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月27日)收盤價23.35元計算，預估參考價為22.35元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

建國(5515-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為設計.監修承造各種大小工程。買賣建築材料。近5日股價下跌2.43%，集中市場加權指數下跌0.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 23.35 1.0 4.28% 0.0
2023/07/18 14.45 1.0 6.92% 0.0
2022/08/01 13.65 1.0216 7.48% 0.0
2021/08/16 14.1 0.8 5.67% 0.0
2020/07/21 11.15 0.5194 4.66% 0.0

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