盤後速報 - 達興材料(5234)下週(7月4日)除息4.1元，預估參考價143.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
達興材料(5234-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.1元。
以今日(6月27日)收盤價148.00元計算，預估參考價為143.9元，息值合計為4.1元，股息殖利率2.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
達興材料(5234-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光電產業及半導體產業用化學材料。近5日股價下跌4.46%，集中市場加權指數下跌0.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|148.00
|4.1
|2.77%
|0.0
|2023/07/05
|119.5
|3.3
|2.76%
|0.0
|2022/07/04
|83.3
|5.3
|6.36%
|0.0
|2021/07/21
|92.7
|5.0
|5.39%
|0.0
|2020/07/09
|92.0
|5.0
|5.43%
|0.0
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