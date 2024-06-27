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鉅亨速報

盤後速報 - 達興材料(5234)下週(7月4日)除息4.1元，預估參考價143.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

達興材料(5234-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.1元。

以今日(6月27日)收盤價148.00元計算，預估參考價為143.9元，息值合計為4.1元，股息殖利率2.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

達興材料(5234-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光電產業及半導體產業用化學材料。近5日股價下跌4.46%，集中市場加權指數下跌0.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 148.00 4.1 2.77% 0.0
2023/07/05 119.5 3.3 2.76% 0.0
2022/07/04 83.3 5.3 6.36% 0.0
2021/07/21 92.7 5.0 5.39% 0.0
2020/07/09 92.0 5.0 5.43% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
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