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鉅亨速報

盤後速報 - 安勤(3479)下週(7月4日)除息5.99元，預估參考價107.51元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

安勤(3479-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.99元。

以今日(6月27日)收盤價113.50元計算，預估參考價為107.51元，息值合計為5.99元，股息殖利率5.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

安勤(3479-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為單板電腦。系統產品。產業電腦週邊。近5日股價下跌2.58%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 113.50 5.9887 5.28% 0.0
2023/06/27 118.5 4.9402 4.17% 0.0
2022/06/27 56.0 2.5806 4.61% 0.0
2021/06/28 53.5 2.5844 4.83% 0.0
2020/07/02 67.8 4.0 5.9% 0.0

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