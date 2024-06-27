盤後速報 - 安勤(3479)下週(7月4日)除息5.99元，預估參考價107.51元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
安勤(3479-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.99元。
以今日(6月27日)收盤價113.50元計算，預估參考價為107.51元，息值合計為5.99元，股息殖利率5.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
安勤(3479-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為單板電腦。系統產品。產業電腦週邊。近5日股價下跌2.58%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|113.50
|5.9887
|5.28%
|0.0
|2023/06/27
|118.5
|4.9402
|4.17%
|0.0
|2022/06/27
|56.0
|2.5806
|4.61%
|0.0
|2021/06/28
|53.5
|2.5844
|4.83%
|0.0
|2020/07/02
|67.8
|4.0
|5.9%
|0.0
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