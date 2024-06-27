盤後速報 - 中鋼構(2013)下週(7月4日)除息1.9元，預估參考價55.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
中鋼構(2013-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.9元。
以今日(6月27日)收盤價57.60元計算，預估參考價為55.7元，息值合計為1.9元，股息殖利率3.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
中鋼構(2013-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各類型鋼.鋼構架.機械體及水工機械之設計.製造.安裝及技術服務。金屬製品及加工用化學品之生產.進出口及買賣業務。各類環保工程(包含焚化爐、污染防治設備)之設計.製造.安裝。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|57.60
|1.9
|3.3%
|0.0
|2023/06/29
|57.8
|1.7
|2.94%
|0.0
|2022/07/21
|53.6
|2.0
|3.73%
|0.0
|2021/08/30
|73.4
|2.8
|3.81%
|0.0
|2020/07/21
|26.45
|0.81
|3.06%
|0.0
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