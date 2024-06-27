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鉅亨速報

盤後速報 - 中鋼構(2013)下週(7月4日)除息1.9元，預估參考價55.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

中鋼構(2013-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.9元。

以今日(6月27日)收盤價57.60元計算，預估參考價為55.7元，息值合計為1.9元，股息殖利率3.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

中鋼構(2013-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各類型鋼.鋼構架.機械體及水工機械之設計.製造.安裝及技術服務。金屬製品及加工用化學品之生產.進出口及買賣業務。各類環保工程(包含焚化爐、污染防治設備)之設計.製造.安裝。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 57.60 1.9 3.3% 0.0
2023/06/29 57.8 1.7 2.94% 0.0
2022/07/21 53.6 2.0 3.73% 0.0
2021/08/30 73.4 2.8 3.81% 0.0
2020/07/21 26.45 0.81 3.06% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
中鋼構57.6-1.03%

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