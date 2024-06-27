盤後速報 - 春源(2010)下週(7月4日)除息1元，預估參考價19.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
春源(2010-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月27日)收盤價20.30元計算，預估參考價為19.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
春源(2010-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼板.貨櫃部材.特殊鋼.矽鋼.特帶.鋼結構。車身衝壓.倉儲設備。近5日股價上漲0.49%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|20.30
|1.0
|4.93%
|0.0
|2023/07/18
|18.15
|0.6
|3.31%
|0.0
|2022/04/21
|24.65
|1.3
|5.27%
|0.0
|2021/07/09
|33.8
|0.6
|1.78%
|0.0
|2020/07/09
|10.05
|0.3
|2.99%
|0.0
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