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鉅亨速報

盤後速報 - 春源(2010)下週(7月4日)除息1元，預估參考價19.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

春源(2010-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月27日)收盤價20.30元計算，預估參考價為19.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

春源(2010-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼板.貨櫃部材.特殊鋼.矽鋼.特帶.鋼結構。車身衝壓.倉儲設備。近5日股價上漲0.49%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 20.30 1.0 4.93% 0.0
2023/07/18 18.15 0.6 3.31% 0.0
2022/04/21 24.65 1.3 5.27% 0.0
2021/07/09 33.8 0.6 1.78% 0.0
2020/07/09 10.05 0.3 2.99% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
春源20.3-0.25%

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