〈台股開盤〉「震」撼指數回跌超過百點 地震重建概念股逆勢上漲
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-03 09:42
台股今 (3) 日受美股走弱影響，權值股走跌、指數在昨日創高後，回跌超過百點，但仍力守五日線，而由於台灣早晨在花蓮發生規模 7.2 的大地震，地震相關概念股逆勢上漲，預估今日成交量約 3500 億元，較昨日收斂。
權值股今日普遍弱勢，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 下挫皆在 1% 左右，金控雙雄、台達電 (2308-TW) 跌幅超過 1%，其他如聯電 (2303-TW)、台塑三寶都在盤下游走，壓抑整體大盤走勢。
今日盤面聚焦地震重建概念股，鋼鐵族群一片紅通通，由龍頭中鋼 (2002-TW) 強漲 2% 領軍上攻，包括新鋼 (2032-TW)、中鋼構 (2013-TW)、春雨 (2012-TW) 等都觸及漲停板，中鴻 (2014-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW) 也都有 2% 以上漲幅，族群走勢相當凌厲。
水泥族群也同受青睞，包括台泥 (1101-TW)、環泥 (1104-TW)、幸福 (1108-TW)、亞泥 (1102-TW) 等都在盤面上表現。
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