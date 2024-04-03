〈台股開盤〉「震」撼指數回跌超過百點 地震重建概念股逆勢上漲

台股今 (3) 日受美股走弱影響，權值股走跌、指數在昨日創高後，回跌超過百點，但仍力守五日線，而由於台灣早晨在花蓮發生規模 7.2 的大地震，地震相關概念股逆勢上漲，預估今日成交量約 3500 億元，較昨日收斂。