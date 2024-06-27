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鉅亨速報

盤後速報 - 彰源(2030)下週(7月4日)除息0.5元，預估參考價17.25元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

彰源(2030-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月27日)收盤價17.75元計算，預估參考價為17.25元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

彰源(2030-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼鐵治鍊業. 鋼鐵軋延及擠型業. 鋼鐵鑄造業. 鋼材二次加工業。其他金屬製品製造業.熱處理業.表面處理業. 再生能源自用發電設備。五金批發業.國際貿易業.產品設計業. 除許可業務外，得經營法令非。近5日股價下跌1.11%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 17.75 0.5 2.82% 0.0
2023/07/05 23.45 1.5 6.4% 0.0
2022/07/21 24.05 2.0 8.32% 0.0
2021/09/03 36.35 0.5 1.38% 0.0
2020/07/23 10.7 0.5107 4.77% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
彰源17.75-0.28%

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