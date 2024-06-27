川、拜兩人睽違四年首場辯論會將登場 這項經濟議題將讓兩人激烈交鋒

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-27 17:07

今年美國總統大選首場辯論會將在當地時間周四 (27 日) 晚間 9 點登場，美國總統拜登可能會在辯論會上證明川普回鍋將使通膨惡化，但選民對這一說法是否買單又是另一回事。最新民調顯示，選民對拜登、通膨和經濟的悲觀看法有所上升。

《雅虎財經》報導，數月以來，「川普通膨」的可能性一直是美國學界跟政界日益關注的議題，拜登幕僚稱拜登可能在辯論會上討論這一議題。

川普政見中最引人注目的便是他的關稅計畫，還有他推動的減稅和恢復嚴厲的移民政策，這些都可能會導致通膨上升，並損害美國經濟。

16 位諾貝爾經濟學獎得主周二 (25 日) 更發出聯名信警告，若共和黨前總統川普回鍋白宮，美國乃至全球經濟恐將遭受打擊，尤其加重進口商品關稅將使通膨惡化。此前美國前財長桑默斯更指控川普的政策可能是所有停滯性通膨的根源。

川普已承諾重新上任將對外國進口商品加徵關稅，包含中國進口商品徵收高達至少 60% 關稅。諾貝爾經濟學家認為，關稅成本將以物價上漲的形式轉嫁到美國消費者身上。

不過，川普也將利用物價飛漲的問題在辯論會上痛擊拜登。川普資深顧問 Jason Miller 日前稱美國人很聰明，他們知道川普卸任時通膨率僅 1.9%。

川普競選團隊正持續反駁外界對於「川普通膨」的擔憂，並指川普當總統時實施了高關稅和減稅等政策，但通膨並未飆升。

但穆迪分析公司最近一項研究發現，共和黨在 11 月大獲全勝可能意味著通膨上升，甚至可能導致經濟衰退。

根據彼得森國際經濟研究所 (IIE) 計算，光是川普的關稅想法就可能為一般美國家庭增加 1700 美元的額外成本。

從現在到 11 月大選，通膨將是拜登的主要政治弱點之一。根據 YouGov 本月初公佈的一項民調，拜登在通膨問題上的支持率僅為 29%，在這一問題與川普存在 16 個百分點的差距。