以色列防長警告：有能力把黎巴嫩打回「石器時代」但以軍不尋求與真主黨開戰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-27 13:24

以色列國防部長加蘭特周三（26 日）表示，有能力把黎巴嫩打回「石器時代」，但他堅稱以色列政府傾向於透過外交途徑解決以黎邊境衝突。

據《以色列時報》報導，加蘭特在訪美最後一天說：「我方不想打仗，但我方正為各種情境做準備。」他強調：「黎巴嫩真主黨非常清楚，一旦兩國發動戰爭，我方能給黎巴嫩帶來巨大破壞。」

加蘭特還說，他與美國高階官員討論了他提出的加薩地帶戰後治理方案，涉及當地巴勒斯坦人、地區合作夥伴及美方。他表示，這將是一個「漫長複雜的過程」。

據以色列公共廣播公司 6 月 8 日報導，以色列戰時內閣批准了加薩戰後治理試點計畫，包括組建一個取代巴勒斯坦極端組織哈瑪斯的政府。

自去年 10 月 7 日以哈戰爭爆發以來，黎巴嫩真主黨不時襲擊以色列北部，以軍則空襲和炮擊黎巴嫩南部目標，進行報復，雙方在邊境的衝突持續至今。

以色列國防軍在 6 月 18 日發表聲明，稱為因應以黎邊境緊張局勢，軍方已批准在黎巴嫩展開軍事行動的計畫。