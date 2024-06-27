盤中速報 - 博磊(3581)股價拉至漲停，漲停價44.4元，成交22,577張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:42
博磊(3581-TW)27日12:42上漲4元，股價漲停報44.4元，委買5,650,000張，成交22,577張。
主要業務為電子零組件製造。機械設備製造業務。電子零件材料批發及零售業務。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日下跌0.51%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+602 張
- 外資買賣超：+578 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
- 融資增減：+884 張
- 融券增減：+709 張
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