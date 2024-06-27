盤中速報 - 博磊(3581)大漲7.67%，報43.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:10
博磊(3581-TW)27日09:10股價上漲3.1元，報43.5元，漲幅7.67%，成交7,529張。
博磊(3581-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造。機械設備製造業務。電子零件材料批發及零售業務。
近5日股價上漲36.95%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+602 張
- 外資買賣超：+578 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
- 融資增減：+884 張
- 融券增減：+709 張
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