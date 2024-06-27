盤中速報 - 國碩(2406)急拉4.13%報26.5元，成交13,479張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:19
國碩(2406-TW)近5分K漲速4.13%，27日09:19報26.5元，成交13,479張，今日漲幅為6.21％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
國碩(2406-TW)近5日股價上漲15.24%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.45%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8,402 張
- 外資買賣超：+8,441 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-39 張
- 融資增減：+973 張
- 融券增減：+139 張
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