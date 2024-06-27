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鉅亨速報

盤中速報 - 元晶(6443)急拉3.07%報28.5元，成交4,609張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:19

元晶(6443-TW)近5分K漲速3.07%，27日09:19報28.5元，成交4,609張，今日漲幅為3.26％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

元晶(6443-TW)近5日股價上漲2.22%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.45%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,296 張
  • 外資買賣超：+872 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：+421 張
  • 融資增減：+41 張
  • 融券增減：+23 張

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