盤中速報 - 元晶(6443)急拉3.07%報28.5元，成交4,609張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:19
元晶(6443-TW)近5分K漲速3.07%，27日09:19報28.5元，成交4,609張，今日漲幅為3.26％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
元晶(6443-TW)近5日股價上漲2.22%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.45%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,296 張
- 外資買賣超：+872 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：+421 張
- 融資增減：+41 張
- 融券增減：+23 張
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