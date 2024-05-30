元晶推量子系列模組 強抗東南亞進口模組

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-30 20:17

元晶太陽能 (6443-TW) 今 (30) 舉辦新產品發表會，推出新世代量子 Pro / 量子系列太陽能模組，預期此模組可完全解決綠電銷售 (CPPA) 模式的電廠業主，提心吊膽屈就東南亞進口產品的痛點。

元晶指出，量子 Pro / 量子系列係採用元晶最新 n 型 TOPCon 電池技術，組成太陽能模組後的光電轉換效率高達 23% 以上，單片瓦數最高可接近 600 瓦，高居業界創新領先地位。相較前代產品，同樣土地面積的發電量可增加達 15% 以上，對發電成本降低與土地資源充分利用是一大躍進。

元晶表示，量子系列模組產品包含兩個子系列，量子 Pro 系列的電池與模組全部在台灣元晶的產線製造，符合政府模組 VPC 標準，是針對躉售台電的客戶設計；量子系列則由元晶把關採用最優質電池，最重要的模組環節仍由元晶自行設計製造，將可提供相當具競爭力的成本結構。

元晶表示，量子系列針對目前綠電銷售 (CPPA) 的客戶設計，兼顧品質與價格優勢，將可完全解決綠電銷售模式的電廠業主，提心吊膽屈就東南亞進口產品的痛點。

元晶也表示，由於新 TOPCon 太陽能電池技術的進步，太陽能模組背面的標準功率已經高達正面的八成之多。因此量子系列主推雙面發電，提供抗鹽害與一般地面兩種耐候設計。屋頂應用的單面模組需求則創新提供全黑的外觀顏色選項，方便住家屋頂建築搭配。