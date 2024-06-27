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鉅亨速報

盤中速報 - 森崴能源(6806)大漲7.08%，報174元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:15

森崴能源(6806-TW)27日09:15股價上漲11.5元，報174.0元，漲幅7.08%，成交18,755張。

森崴能源(6806-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為能源開發工程服務。電廠維運(設備維修)太陽能發電廠。節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務。

近5日股價上漲22.18%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,072 張
  • 外資買賣超：+3,732 張
  • 投信買賣超：+448 張
  • 自營商買賣超：-108 張
  • 融資增減：+2,353 張
  • 融券增減：+603 張

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