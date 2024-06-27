search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 永昕(4726)急拉3.17%報65.0元，成交3,718張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:16

永昕(4726-TW)近5分K漲速3.17%，27日09:16報65.0元，成交3,718張，今日漲幅為4.5％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

永昕(4726-TW)近5日股價上漲6.87%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.03%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,224 張
  • 外資買賣超：-1,224 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+542 張
  • 融券增減：+12 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23032.250.55%
永昕59-1.83%

相關權證

加權指數法興 槓桿4.81
加權指數法興 槓桿0.02

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

偏強
永昕

75%

勝率

#連續長上影

偏強
永昕

75%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
永昕

75%

勝率

#法人看衰股

偏強
永昕

75%

勝率

#營收獲利增加

偏強
永昕

75%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty