盤中速報 - 永昕(4726)急拉3.17%報65.0元，成交3,718張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:16
永昕(4726-TW)近5分K漲速3.17%，27日09:16報65.0元，成交3,718張，今日漲幅為4.5％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
永昕(4726-TW)近5日股價上漲6.87%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.03%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,224 張
- 外資買賣超：-1,224 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+542 張
- 融券增減：+12 張
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