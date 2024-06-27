MWC上海展飄濃濃AI味！華為、榮耀與中興談5.5G商用、移動AI時代來臨

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:04

《中國基金報》報導，2024 上海世界行動通訊展覽會 (MWC 上海展) 周三 (26 日) 開幕，這一技術盛會似乎不再只是通信行業的風向球，除聚焦 5G-A(又稱 5.5G)外，AI 幾乎佔據會展的每一個角落。

華為、中興通訊 (00763-HK) 、榮耀等電信產業巨頭分別在大會上針對 AI 做出重大宣布。華為常務董事、ICT 基礎設施業務管理委員會主任汪濤認為，5G-A 商用元年和 AI 入端元年相互碰撞，已經開啟了「移動 AI 時代」。包括華為、中興、三大電信商在內廠商還在此次大會上展出與算力底座、大模型相關的核心產品與應用，中興還發佈通訊領域的星雲大模型。

就在 6 月 18 日，5G-A 第一個標準版本 3GPP R18 凍結，這標誌著 2024 年成為 5G-A 的商用元年。汪濤在大會上透露，目前已有 60 多家營運商和合作夥伴宣佈 5G-A 商用元年的到來，同時 5G 終端也已做好準備，今年將有 30 多款手機等終端全面支援 5G-A。

華為周二 (25 日) 也聯合 5G-A 運營商發佈 5G-A 商用領航計畫。汪濤認為，5G-A 是確定性的產業路徑，一方面可保護已有投資，又能帶來新商機，拓寬商業邊界。

另外，中國移動總經理何飈也在大會上表示，今年將率先啟動 5G-A 建設，年底將在 300 個城市實現 5G-A 的商用部署。

不過，與會的多位業內人士表示，6G 當前仍處研發狀態，2030 年前，市場仍將由 5G-A 主導。在業內看來，R21 有望成為 6G 的首個版本，因此 R21 的凍結或將成為 6G 時代的開啟標誌。

報導也指出，5G-A 加速商用也為 AI 落地騰出「舞台」。

汪濤認為，移動 AI 時代將帶來三方面變革，分別是人機交互、內容生產以及移動終端的變革。汪濤預計，到 2030 年，AI 助理終端將達到 50 億個。對產業來說，每一個智慧工廠都將配備多個 AI 大腦來驅動 AI 機器人員工深入到生產環節。AI 機器人將進入已開發國家 8 成以上工廠，滲透全球 1/3 以上的職缺，與人類共同生產工作。

AI 榮景同樣加快了終端進化，當前端側 AI 已成為眾多終端設備廠重點布局的領域。相較於雲端側 AI，端側 AI 貼近使用者，可對使用者位置和生理指標等進行即時感知，同時端側 AI 擁有 24 小時在線的算力，可處理複雜資訊，且在個人隱私保護上也較雲側 AI 更具優勢。

汪濤指出，今年 AI 手機發貨佔比為 11%，2030 年時有望達到 90%。

榮耀執行長趙明則對端側 AI 的發展作出更為深刻研判，認為 AI 在終端體現分為 4 個層面，包括 AI 的端雲協同、AI 在端側的應用、AI 重構作業系統及 AI 跨系統融合。

趙明還指出，榮耀的戰略重點是將 AI 全面引入其 MagicOS，推出業界首個意圖識別人機交互，將新內核、新 UI 和由 AI 賦能的互聯生態系統融入手機和 PC 等設備中，為使用者提供跨設備、跨應用和跨生態系統的體驗。

在 MWC 上海展上，中興通訊展場面積毫不遜於華為，且 AI 元素密度之高也是史無前例，展場有六大亮點，包括「AI for all」戰略下的全場景智慧生態 3.0，以及多款 AI 驅動的終端產品。