30多萬股東懵了！中國民航業龍頭股 股價逼近「1元紅線」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-26 23:35

中國海航控股 (600221-CN) 股價周三（26 日）盤中一度跌停，最低報人民幣（下同）1.05 元，寫下 2008 年 11 月 13 日以來新低，隨後股價小幅反彈，收盤報 1.11 元，總市值 479.7 億元，單日市值蒸發 26 億元。

據《每日經濟新聞》報導，根據交易所規定，若公司股票收盤價連續 20 個交易日低於 1 元，將觸及交易類強制下市情形，被上交所終止上市。

近期股價連續 20 個交易日收盤價低於 1 元面值觸發下市的情形不斷出現，連海航控股也逼近 1 元紅線。

本月以來，海航控股股價加速震盪走低，累計下跌近 18.4%。

從資金面來看，本月海航控股遭北向、融資雙雙減持。截至 6 月 25 日，北向持股數量近 5.32 億股，較上月末減少近 1.4 億股。

作為民航業龍頭股，海航控股的動向一直備受關注。截至 3 月 31 日，海航控股股東戶數接近 38.76 萬，人均流通股 8.58 萬股，人均持股金額 11.75 萬元。

海航控股在互動平台回覆投資人提問時稱：「股票價格受宏觀經濟環境、國內外產業政策、大盤走勢及行業形勢、投資者心理預期、公司經營業績等眾多複雜因素影響，公司高度重視市值維護及管理工作，並制定市值維護方案。」

據《第一財經》報導，分析師認為，海航控股連續下跌，是多種因素導致。一方面，A 股市場加速優勝劣汰，尤其是近期面值下市規則成為低價股市場恐慌情緒的催化劑，基本面質地差、股價低的個股走勢，出現惡性循環，股價越接近 1 元，資金買入意願越低。