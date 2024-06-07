search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：克里夫蘭克里夫(CLF-US)EPS預估下修至0.57元，預估目標價為20.75元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:14

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對克里夫蘭克里夫(CLF-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.63元下修至0.57元，其中最高估值1.25元，最低估值-1.11元，預估目標價為20.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.25(1.25)2.283.27
最低值-1.11(-1.11)-1.951.22
平均值0.49(0.53)1.172
中位數0.57(0.63)1.651.93

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值214.00億221.00億223.00億
最低值200.37億188.68億205.57億
平均值210.27億208.84億211.73億
中位數211.72億209.61億210.42億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.03-0.325.362.550.78
營業收入19.82億52.32億204.44億229.89億219.96億

詳細資訊請看美股內頁：
克里夫蘭克里夫(CLF-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLF

相關行情
台股首頁我要存股

克里夫蘭克里夫15.8-1.56%




Empty