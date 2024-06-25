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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至27.34元，預估目標價為520元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 14:10

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由27.2元上修至27.34元，其中最高估值29.2元，最低估值23.3元，預估目標價為520元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值29.2(29.2)35.0342.55
最低值23.3(17.21)24.9630.69
平均值27.1(26.46)29.9535.43
中位數27.34(27.2)29.934.73

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值60,760,97069,303,77079,387,010
最低值50,340,00053,965,00064,717,000
平均值57,883,22062,913,83071,807,100
中位數58,180,00064,092,84071,099,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.3515.2416.511.33
營業收入
(單位：新台幣千元)		41,296,21738,672,54938,500,02627,200,786

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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