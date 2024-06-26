鉅亨速報 - Factset 最新調查：商業金屬(CMC-US)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為63.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 16:00
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對商業金屬(CMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.39元上修至4.55元，其中最高估值4.85元，最低估值4.32元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.85(4.85)
|6.05
|5.67
|最低值
|4.32(4.32)
|3.55
|3.32
|平均值
|4.52(4.48)
|4.71
|4.97
|中位數
|4.55(4.39)
|4.74
|5.45
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|81.24億
|87.03億
|93.58億
|最低值
|77.39億
|74.27億
|77.52億
|平均值
|79.45億
|80.30億
|83.14億
|中位數
|79.41億
|80.67億
|81.36億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.66
|2.32
|3.38
|9.95
|7.25
|營業收入
|58.29億
|54.76億
|67.30億
|89.13億
|88.00億
詳細資訊請看美股內頁：
商業金屬(CMC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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