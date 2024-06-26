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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：商業金屬(CMC-US)EPS預估上修至4.55元，預估目標價為63.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 16:00

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對商業金屬(CMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.39元上修至4.55元，其中最高估值4.85元，最低估值4.32元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.85(4.85)6.055.67
最低值4.32(4.32)3.553.32
平均值4.52(4.48)4.714.97
中位數4.55(4.39)4.745.45

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值81.24億87.03億93.58億
最低值77.39億74.27億77.52億
平均值79.45億80.30億83.14億
中位數79.41億80.67億81.36億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.662.323.389.957.25
營業收入58.29億54.76億67.30億89.13億88.00億

詳細資訊請看美股內頁：
商業金屬(CMC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCMC

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