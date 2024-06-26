陸5G用戶數破9億！2024MWC上海展今開幕 聚焦5G-A與AI相結合

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-26 14:00

2024 上海世界行動通訊展覽會 (MWC 上海展) 今 (26) 日開幕，中國電信(00728-HK) 董事長柯瑞文在發表演說時表示，近年來中國電信從傳統電信營運商向科技型、安全型企業轉型，而 AI 也成為 5G 網路創新和應用拓展的關鍵驅動因素。

華為常務董事、ICT 基礎設施業務管理委員會主任汪濤昨日也說，當前 5G 網路流量增長放緩，5G-A(又稱 5.5G) 和 AI 相結合將驅動流量重回快速增長，其次將持續擴展業務邊界，帶來億級行業新連接、新服務的機會。

5G-A 是基於 5G 網路在功能上和覆蓋上的演進和增強，是 6G 正式商用前一次最關鍵的一次網路升級。與 5G 相比，5G-A 將進一步提高網路輸送量，實現千分之一秒超低延遲，並支持更多設備的同時連接。

今年 MWC 上海以「未來先行」為主題，聚焦「超越 5G」、「人工智慧經濟」與「數智製造」三大關鍵領域，同時也象徵著 5G-A 商用元年即將開啟。

與此同時，最新數據也顯示今年中國通信業穩定發展，電信業務量收保持增長。

根據中國工信部運行監測協調局周二 (25 日) 公佈，今年前 5 月電信業務收入累計金額 7387 億人民幣，年增率 3.7%，增速略有放緩，但在新興業務中，雲端計算和大數據收入分別年增 16.2% 和 48.2%，物聯網業務收入年增率亦達 15.4%。

此外，截至 5 月底，三家基礎電信企業及中國廣電的行動電話用戶數達 17.63 億戶，比去年底淨增加 1953 萬戶，其中 5G 行動電話使用者達 9.05 億戶，比去年底淨增加 8292 萬戶，占行動電話使用者的 51.3%，佔比也較去年底成長 4.7 個百分點。

在 5G 建設上，截至 5 月底，中國 5G 基地台總數達 383.7 萬個，比去年末凈增加 46 萬個，占行動基地台總數的 32.4%。