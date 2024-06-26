盤中速報 - 一詮(2486)股價拉至漲停，漲停價132.0元，成交9,552張
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 13:05
一詮(2486-TW)26日13:05上漲12元，股價漲停報132.0元，委買25張、委賣1,239張，成交9,552張。
主要業務為LED及SMD導線架。直下式電視背光模組、散熱片及IC導線架。其他電子零組件。所屬產業為光電業，相關光 電 業近5日上漲0.05%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+984 張
- 外資買賣超：+266 張
- 投信買賣超：-455 張
- 自營商買賣超：+1,173 張
- 融資增減：+237 張
- 融券增減：-793 張
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