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盤中速報 - 一詮(2486)股價拉至漲停，漲停價132.0元，成交9,552張

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 13:05

一詮(2486-TW)26日13:05上漲12元，股價漲停報132.0元，委買25張、委賣1,239張，成交9,552張。

主要業務為LED及SMD導線架。直下式電視背光模組、散熱片及IC導線架。其他電子零組件。所屬產業為光電業，相關光 電 業近5日上漲0.05%。

一詮(2486-TW)近5日股價上漲0.42%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+984 張
  • 外資買賣超：+266 張
  • 投信買賣超：-455 張
  • 自營商買賣超：+1,173 張
  • 融資增減：+237 張
  • 融券增減：-793 張

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