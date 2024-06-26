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鉅亨速報

盤中速報 - 寶齡富錦(1760)大漲7.22%，報104元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 12:29

寶齡富錦(1760-TW)26日12:29股價上漲7元，報104.0元，漲幅7.22%，成交1,562張。

寶齡富錦(1760-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品之製造與銷售。化妝品之製造與銷售。配方食品之製造與銷售。

近5日股價下跌1.32%，集中市場加權指數上漲0.52%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-124 張
  • 外資買賣超：-111 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張
  • 融資增減：-75 張
  • 融券增減：+2 張

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