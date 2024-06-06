盤後速報 - 寶齡富錦(1760)下週(6月13日)除息1.5元，預估參考價95.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05
寶齡富錦(1760-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月6日)收盤價96.80元計算，預估參考價為95.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
寶齡富錦(1760-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品之製造與銷售。化妝品之製造與銷售。配方食品之製造與銷售。近5日股價上漲1.14%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/13
|96.80
|1.5
|1.55%
|0.0
|2023/07/18
|132.0
|2.0
|1.52%
|0.0
|2022/06/27
|109.5
|1.5
|1.37%
|0.0
|2021/06/24
|108.5
|0.7
|0.65%
|0.0
|2020/06/30
|142.0
|1.8
|1.27%
|0.0
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