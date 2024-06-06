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鉅亨速報

盤後速報 - 寶齡富錦(1760)下週(6月13日)除息1.5元，預估參考價95.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:05

寶齡富錦(1760-TW)下週(6月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月6日)收盤價96.80元計算，預估參考價為95.3元，息值合計為1.5元，股息殖利率1.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

寶齡富錦(1760-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品之製造與銷售。化妝品之製造與銷售。配方食品之製造與銷售。近5日股價上漲1.14%，集中市場加權指數下跌0.82%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/13 96.80 1.5 1.55% 0.0
2023/07/18 132.0 2.0 1.52% 0.0
2022/06/27 109.5 1.5 1.37% 0.0
2021/06/24 108.5 0.7 0.65% 0.0
2020/06/30 142.0 1.8 1.27% 0.0

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