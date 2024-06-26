104統計：今年平均月薪4.7萬創10年新高 但2/3產業低於平均

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-26 16:36

104 人力銀行今（26）日公布從求職會員資料庫統計的薪資大數據，2024 年不分產業 / 職務、不分工作年資的平均月薪 4.7 萬，年增幅 5.4% 創 10 年新高，但月薪低於整體平均的占整體產業數 2/3，高薪產業集中在科技業、金融業；薪資落後產業則為社福、民生消費業。

被視為最低工資調整前哨戰的「最低工資審議會暨諮詢會聯席會議」今（26) 日登場，30 位委員將針對當前景氣和經濟數據討論薪資水平是否有調漲空間。

104 人力銀行進一步指出，細看 63 個產業，電腦及消費性電子製造業平均月薪突破 6 萬最高，高薪產業集中在科技業、金融業；薪資落後產業則為社福、民生消費業，最高薪與最低薪產業薪資差距可達 57%。

104 人力銀行行銷長張寶玲分析，景氣持續復甦，企業預期獲利提升，加上人才缺口已連續 16 個月突破百萬大關，企業留才攬才難度不低，更願意調薪鎖定好的人才。

各產業 2024 年平均月薪，高薪產業第一名為電腦及消費性電子製造業 6 萬、第二名半導體業 5.9 萬、第三名鞋類紡織品製造業、投資理財業、軟體及網路業 5.5 萬；薪水落後的產業則有社會福利服務業 3.8 萬、婚紗攝影及美容美髮業與徵信及保全樓管業 3.9 萬不到 4 萬，民生消費業包含餐飲、批發、零售、住宿服務、運動及旅遊休閒服務，平均月薪不到 4.3 萬低於平均小幅落後。

63 個產業中，月薪低於整體平均 4.7 萬的產業有 40 個、占整體產業數的 2/3，呈現高薪者少、低薪者多的「金字塔型」結構。