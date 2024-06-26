維基解密創辦人認罪 美方為何突然放手？

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 14:00

揭密網站「維基解密」創辦人亞桑傑（Julian Assange）周三（26 日）抵達美屬北馬里亞納群島塞班島的法院，正式承認違反美國間諜法後，重獲自由，將返回故鄉澳洲。

檢方表示，地點選在西太平洋的北馬里亞納群島，是因為亞桑傑不願前往美國本土，而北馬里亞納群島靠近澳洲。

「維基解密」表示，「維基解密」史無前例地公開美國政府的腐敗和侵犯人權行徑。「作為總編輯，亞桑傑為這些原則、為民眾的知情權付出沉重代價。」「維基解密」說，亞桑傑獲釋，是草根組織、新聞自由活動人士、不同政治派別領導人、聯合國聲援的結果。

亞桑傑的妻子斯特拉也在社交媒體上感謝所有為亞桑傑奔走的人。

西澳大利亞大學法學院教授霍莉 · 卡倫指出，外界可能永遠不會知道美國的完整理由，有幾種可能性可以解釋為什麼美國現在決定達成認罪協議。

近幾年來，澳洲政府一直想結束這起案件。在美國，越來越多共和黨人士認為，繼續追訴亞桑傑不符合美國利益。下周英國將舉行大選，考慮到政府可能更迭，引渡令也可能會被重新考慮。

美國前白宮辦公廳主任米克 · 馬爾瓦尼說，幕後可能發生一些不為人知的事情，促使美國政府同意與亞桑傑達成協議，不排除可能有新的消息或新的風險評估，但外界在今後較長一段時間不會知道答案。