美國總統大選首場辯論即將登場 攻防焦點搶先看

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 10:38

美國總統競選史上兩位最年長的候選人將在周四（27 日）晚間 9 點（台灣時間周五上午 9 點）舉行電視辯論，一位指責他的對手精神錯亂，給民主帶來威脅，另一位則指責他的對手年老體衰，腐敗不堪。

距離美國 11 月 5 日總統大選僅剩不到五個月的時間，現年 81 歲的總統拜登和 78 歲的前總統川普，在全國民調中基本打成平手。

許多選民仍未做出決定，這增加了這場辯論的重要性。這場辯論被視為戲劇性時刻，而非民主黨總統與共和黨挑戰者之間的政策討論。

以下是《路透》列出的總統辯論攻防看點：

健康問題

川普聲稱拜登身心不適合擔任總統，拜登則稱其前任「精神錯亂」，給民主帶來威脅。

拜登尋求連任，他的精神和體力一直受到關注和揣測。批評者說他的步履放緩，並指出一系列口誤。

川普經常在集會上嘲笑拜登，暗示他不能勝任這份工作。

川普沒遇到類似質疑，但他經常離題，偶爾會搞混名字，甚至把拜登稱為前總統歐巴馬。

性情考驗

兩位候選人都易怒，且缺乏耐性。他們習慣於掌控舞台，按自己的意願行事。兩人都曾擔任過總統，可能沒有理由向對方屈服。

「雙方嫌隙不少。」前小布希政府官員 Tevi Troy 表示。他曾幫助這位共和黨總統準備 2004 年與民主黨總統候選人 John Kerry 的辯論。

資深共和黨辯論顧問 Brett O"Donnell 表示：「你不能表現得太過激進，這樣會顯得粗魯，而且看起來像是在踐踏你的對手。」

誇大其詞

川普以在演講中編造謊言和誇大其詞而臭名昭著，通常需要大批事實核查人員來核實他的說法。眾所周知，拜登在競選中也講過一些誇大其詞的事情。

但對對方候選人來說，試圖在台上糾錯是有危險的。「你的時間有限，你必須闡明自己的觀點。」Troy 說。

他說，事實核查最好留給競選助手去做，他們可以迅速發布聲明，反駁對手的言論。許多新聞機構也會查核候選人言論的真實性。

話術陷阱

拜登將極有可能傾向於打川普在紐約被定罪這張牌。O"Donnell 表示，這不是一個好主意，因為這將進一步強化川普的論點，即他是政治迫害的受害者。

拜登競選團隊最近耗資 5,000 萬美元，展開宣傳活動，重點宣傳川普的有罪判決，表明拜登團隊將此視為制勝關鍵。