法拉第未來擬反向拆股 降低下市風險 市場不買單暴跌近18%

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 11:30

法拉第未來 (FFIE-US) 周二 (25 日) 宣布，董事會已提出反向拆股建議，提高公司股價，以降低被納斯達克要求退市的風險，並建議在即將召開的周年股東大會上提交給股東批准。該股盤前一度跌近 40%，最終跌 17.8%，收每股 0.265 美元。

法拉第未來提出的普通股反向拆股方案，比例區間為已發行普通股的 2 合 1 至 90 合 1 之間，但若股價自然達到長期合規水準，公司可能會選擇延後或不實施反向拆股。

此外，提案還補充到，如果股票價格自然達到了長期合規水平，該提案可能會選擇推遲或不實施反向股票分割。

法拉第未來的目標是反向股票分割後的股價至少達到每股 5 美元。如果股票價格自然達到此門檻，董事會可能會選擇延後或不實施反向股票拆股。

去年 12 月，法拉第未來連續 30 個交易日股價低於納斯達克對上市公司的最低收盤價要求（每股 1 美元），納斯達克對其發布不合規通知。此後，本公司也未能按時提交 2023 財年年度財務報告 10-K 文件。公司面臨下市危機。

但今年 5 月，法拉第未來股價迎來一波行情，股價從每股不到 5 分飛漲至 1.65 美元，賺足了資本市場的目光。然而這波行情才過去月餘，公司股價又跌回不足 1 美元。

法拉第未來表示，已採取恢復合規的一系列措施，包括在 5 月底提交了 2023 財年年度財務報告 10—K 文件，聘請新的獨立審計事務所，提交包含反向股票分割提案的初步委託書，並承諾在 7 月底前提交第一季財報 10—Q 文件。

若此次股份合併正常進行，這將是 FF 史上的第二次合股。去年 8 月 FF 汽車曾透過合股抬升股價。

記者看到法拉第未來在社交媒體上發布了一段 FF 全球首席執行官 Matthias Aydt 介紹公司最新進展的視頻，並配文表示正在推進新車交付，繼續尋求戰略融資並努力吸引中東地區的戰略投資者。