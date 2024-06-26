緊張加劇！北韓今晨射彈道飛彈但疑似失敗 專家：可能在測試射超音速飛彈

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-26 08:28

朝鮮半島持續緊張，繼 24 日至 25 日連兩天投放「垃圾氣球」後，北韓今 (26) 日凌晨 5 點半左右再向朝鮮半島東海岸海域發射一枚不明彈道飛彈，但似乎以失敗告終，南韓跟美國的情報部門正在進行進一步分析。這是北韓自 5 月 30 日試射彈道飛彈後，時隔近一個月再次發射彈道飛彈。

南韓聯合參謀本部今日指出，這枚似乎發射失敗的飛彈來自平壤附近，飛彈飛行了 250 多公里，可能是試圖試射超音速飛彈，但最後發射失敗。

日本國防部說，這枚飛彈飛行高度約為 100 公里，射程 200 公里以上，飛彈落在日本海的日本專屬經濟區之外。

一位南韓軍方消息人士向《韓聯社》透露，北韓當天發射的飛彈飛行了 250 多公里，可能是試圖試射超音速飛彈，但最後發射失敗。

北韓本周批評美國派遣一艘航艦參加與南韓跟日本的聯合軍演，並警告要進行新的威懾展示。

北韓本次發射飛彈是在韓戰爆發 74 週年紀念日隔天進行。

北韓官媒《朝中社》今日報導，平壤舉行紀念日群眾集會，稱這是「反美國帝國主義鬥爭日」，並稱美國是其死敵。