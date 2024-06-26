鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估下修至3.12元，預估目標價為66元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.15元下修至3.12元，其中最高估值3.34元，最低估值2.66元，預估目標價為66元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|3.34(3.34)
|3.73
|最低值
|2.66(2.88)
|3.41
|平均值
|3.05(3.15)
|3.59
|中位數
|3.12(3.15)
|3.66
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|42,609,000
|45,863,000
|最低值
|41,110,000
|43,585,000
|平均值
|41,694,140
|44,286,500
|中位數
|41,636,000
|43,849,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.36
|1.73
|0.59
|0.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,100,002
|30,242,307
|23,734,566
|21,042,937
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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