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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估下修至3.12元，預估目標價為66元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 08:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.15元下修至3.12元，其中最高估值3.34元，最低估值2.66元，預估目標價為66元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值3.34(3.34)3.73
最低值2.66(2.88)3.41
平均值3.05(3.15)3.59
中位數3.12(3.15)3.66

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值42,609,00045,863,000
最低值41,110,00043,585,000
平均值41,694,14044,286,500
中位數41,636,00043,849,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.361.730.590.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,100,00230,242,30723,734,56621,042,937

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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